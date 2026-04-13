В Wildberries объяснили сбои в работе сервиса

Сбои у некоторых пользователей Wildberries могут быть связаны с временными проблемами с интернетом.

Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

— Недоступность сервисов у отдельных пользователей может быть связана с временными сложностями с интернет-соединением, — сказано в сообщении.

Представители компании попросили по возможности использовать стационарные источники интернет-соединения.

— Ситуация находится на особом контроле технических служб, — приводит заявление пресс-службы ТАСС.

6 апреля в работе российского сегмента интернета (Рунета) произошел масштабный сбой. Об этом говорили данные сайта DownDetector, который отслеживает работу сервисов. На следующий день, 7 апреля, в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что причиной проблем стали неполадки на магистральной сети компании «Ростелеком».

10 апреля пользователи мессенджера Telegram также столкнулись со сбоями в работе платформы. Так, с 5:00 до 9:30 10 апреля число жалоб выросло с двух до 100. Мессенджер работал с перебоями в Москве, Санкт-Петербурге, в Свердловской и Новосибирской областях.