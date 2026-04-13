На компьютерах Apple теперь можно играть в игры для Windows

Китайская GameSir объявила о запуске бета-версии приложения GameHub для macOS, предназначенного для запуска Windows-игр на компьютерах Apple. Сообщение было опубликовано на странице GameHub в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее GameHub был доступен на Android-устройствах, что позволило запускать ПК-игры прямо на смартфонах.

Версия для macOS предоставляет доступ к аккаунту Steam с поддержкой ключевых функций платформы, включая облачные сохранения и отслеживание игрового времени. По заявлениям разработчиков, приложение также будет поддерживать игры из Epic Games Store. При этом данная функция пока отсутствует в Android-версии.

В GameSir отмечают, что текущая версия для macOS носит тестовый характер, а дальнейшее развитие продукта будет определяться на основе обратной связи пользователей, участвующих в бета-программе.

Загрузить GameHub для macOS можно на официальном сайте компании. Сервис позволяет запускать ПК‑игры путем эмуляции. Приложение создает Windows‑среду с помощью Wine, Proton или Box64. Также сервис позволяет транслировать игры с ПК и консолей PlayStation или запускать «облачный» Xbox.