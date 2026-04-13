Meta* заменит Марка Цукерберга на его ИИ-клона

Meta (признана в России экстремистской и запрещена) разрабатывает цифрового ИИ-двойника своего генерального директора Марка Цукерберга, предназначенного для взаимодействия с сотрудниками в режиме реального времени. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Инициатива является частью более широкой стратегии компании по созданию так называемого «персонального суперинтеллекта». В рамках этого направления Meta экспериментирует с виртуальными аватарами, способными воспроизводить поведенческие и коммуникативные особенности конкретного человека.

Особое внимание, как отмечают собеседники издания, в последнее время уделяется разработке цифрового двойника Цукерберга. Сообщается, что глава компании принимает непосредственное участие в процессе обучения и тестирования 3D-аватара, который в перспективе сможет частично заменить его в коммуникации с сотрудниками.

Для создания аватара используются записи голоса, изображения и массив публичных выступлений, что позволяет воспроизвести манеру речи, жесты и ключевые элементы коммуникационного стиля топ-менеджера. Предполагается, что это повысит вовлеченность персонала и усилит ощущение прямого взаимодействия с основателем компании.

Источники FT подчеркивают, что проект находится на ранней стадии разработки и не связан напрямую с другими инициативами Meta в области персональных ИИ-ассистентов для руководства.

* Признана в России экстремистской и запрещена