Россиянам могут дать возможность самим маркировать ИИ-контент

Россиянам могут разрешить самим подписывать ИИ-контент на платформах, которые могут обязать обеспечивать гражданам такую возможность, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов на форуме "ИИ: режим доверия".

В первой версии законопроекта об ИИ, который публиковало Минцифры, прописано, что владельцы ИИ-сервисов могут обязать информировать пользователей о применении ИИ для создания контента, а платформы с суточной аудиторией в РФ более 100 тыс. пользователей - проверять наличие информационного предупреждения в составе такого синтезированного контента.

По словам Шойтова, сейчас есть "некая развилка" - есть ли необходимость маркировать весь синтезированный контент, то есть обязать платформы делать это.

"Мы сейчас рассматриваем более мягкую модель, нам кажется, что для нашей страны, может быть, будет более сейчас адекватно. Все платформы ИИ или крупные СМИ, соцсети обязаны будут предоставлять возможность гражданину маркировать контент. Причем необязательно только сгенерированный", - сказал он.

По его словам, контент в данном контексте могут поделить на три типа - "оригинальный", "сгенерированный" и "неизвестно какой, не знаю, откуда я его взял".

"Возможность появляется: тебе сгенерировали изображение, или ты сам размещаешь его, ты можешь его подписать. Подписываешь его: "Оригинальный. Я его сам снял", - пояснил Шойтов.

Он признал, что самый сложный вопрос - как добиться выявления, когда гражданин выкладывает ИИ-контент, утверждая, что он оригинальный.