Робот Unitree H1 установил мировой рекорд скорости среди гуманоидов

Гуманоидный робот Unitree H1 разогнался до 10 м/с во время забега на дистанции 100 метров. Таким образом, устройство стало самым быстрым человекоподобным роботом в своем классе, приблизившись к результатам профессиональных спортсменов, сообщает Humanoids Daily.

Для сравнения, максимальная скорость Усэйна Болта составляет 12,42 м/с. Показатель Unitree H1 соответствует примерно 36 км/ч, что уже превышает скорость бега большинства людей. Еще в начале 2024 года показатель робота был примерно втрое ниже.

По оценкам экспертов, ключевую роль в улучшении характеристик сыграли доработки программного обеспечения, а не только аппаратные изменения. Для сопоставления, гуманоидный робот Tesla Optimus от Tesla способен развивать скорость до 2,7 м/с. По словам главы компании Илона Маска, ограниченные физические возможности Optimus являются осознанным решением с точки зрения безопасности.

В конце месяца в Пекине пройдет второй ежегодный полумарафон среди человекоподобных роботов. По предварительным данным, участие в мероприятии примут более 300 моделей.