Apple выпустит iPhone 18 Pro в новом цвете

Apple рассматривает возможность выпуска iPhone 18 Pro в насыщенном темно-красном цвете. Об этом на своей странице в китайской соцсети Weibo заявил авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

Новый вариант носит условное название Deep Red. Несмотря на то, что Apple официально представит iPhone 18 Pro лишь в сентябре, Android-производители уже готовятся «скопировать» тренд — как минимум уже готовится один смартфон в таком цвете, утверждает Digital Chat Station.

По слухам, Apple также рассматривает выпуск iPhone 18 Pro с уменьшенным вырезом под фронтальные датчики, ширину которого планируется сократить примерно на 35%.

Новинке также приписывают процессор Apple A20 Pro, который может стать одним из первых решений, выполненных по 2-нм техпроцессу TSMC, и основную камеру с переменной диафрагмой.

Кроме того, в сентябре 2026 года Apple представит складной смартфон iPhone Ultra, который может дебютировать одновременно с флагманскими iPhone 18 Pro и Pro Max. При этом базовый iPhone 18 покажут лишь в начале 2027 года.