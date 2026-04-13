Android-версия «Телеги» могла читать переписку пользователей

Альтернативный Telegram-клиент «Телега» вновь оказался под подозрением. Пользователь Хабра под ником fox52 опубликовал свежий технический разбор Android-версии приложения 2.4.2, в котором утверждает, что клиент подменяет адреса дата-центров Telegram на собственную серверную инфраструктуру и фактически даёт оператору доступ к ключевым данным пользовательской сессии.

По словам автора, при первом запуске Телега получает от собственного сервиса список IP-адресов, после чего подключается к ним как к узлам Telegram.

Исследователь также пишет, что в клиент встроен дополнительный RSA-ключ, которого нет в официальном Telegram, а значит, приложение якобы доверяет серверам оператора как легитимным участникам MTProto-обмена.

На основании этого fox52 делает вывод: утверждение о том, что данные в Telega просто «защищены шифрованием Telegram», с технической точки зрения некорректно, поскольку оператор, по его версии, оказывается не транзитным звеном, а полноценной стороной шифрования.

Автор утверждает, что проверил это не только статически, но и на живом стенде. В опубликованном разборе говорится, что после входа в Telega в обычном Telegram-клиенте появилась новая активная сессия, которую исследователь сам не создавал. В качестве характерного признака он указывает строку «iOS SDK 34» в поле версии системы и геолокацию, определённую по IP инфраструктуры оператора. Эти наблюдения fox52 трактует как признак того, что хендшейк проходит через промежуточную инфраструктуру.

Отдельно в статье разбирается работа с медиа. Исследователь пишет, что фотографии, отправленные через Телегу как изображения, якобы перекодируются на сервере оператора: визуально картинка остаётся той же, но хеш и параметры JPEG меняются. Из этого автор делает вывод, что оператор способен видеть содержимое фото в расшифрованном виде и теоретически может вмешиваться в такие вложения. Параллельно fox52 заявляет, что секретные чаты в клиенте либо не работают, либо фактически компрометированы, а в коде приложения присутствуют механизмы удалённой модерации и дополнительной телеметрии.

Напомним, 9 апреля приложение Telega исчезло из App Store, а Cloudflare Radar в тот же период пометил рабочие домены проекта как шпионские. Позже эта метка была снята, однако клиент в магазин Apple пока не вернулся. Разработчики Телеги объясняли, что приложение работает через официальный Telegram API с использованием MTProto, а пользовательские данные якобы защищены стандартным шифрованием Telegram.

Интересно, что клиент ранее уже подозревали в перехвате трафика и скрытой модерации, но разработчики ответили на это официальным комментарием.