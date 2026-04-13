Описана важность одной простой процедуры в Windows 11

Пользователи Windows 11 должны регулярно чистить системный кэш. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа напомнили, что для работы и Windows, и различных приложений — системных и внешних — необходим кэш. Благодаря буферу, обеспечивающему доступ к информации, программы могут работать быстрее. Однако специалисты рекомендовали время от времени очищать кэш, так как он имеет особенность накапливаться и занимать место в памяти устройства.

В материале описано, что оптимальный срок ручной очистки кэша операционной системы (ОС) — один раз в месяц.

«Но можно делать это и чаще. Если ваш компьютер работает медленно, очистка кэша чаще может помочь», — заметили журналисты.

Авторы напомнили, что в Windows 11 и 10 кэш можно очистить с помощью быстрой команды Windows + X. Также современные ОС могут собирать данные о местоположении устройства, которые хранятся в разделе «История приложений». Еще кэш собирает магазин приложений Microsoft Store. Для его очистки специалисты посоветовали вызывать службу выполнить с помощью комбинации клавиш Windows + R и вводить команду wsreset.exe.

«Не стоит ожидать значительного повышения производительности, но периодическая очистка может оптимизировать ваш компьютер», — подытожили журналисты.

Ранее в Microsoft объяснили, почему до сих пор не исправили ошибку с отстающими на экране блокировки часами в Windows 11. Инженеры компании назвали эту особенность совершенно нормальной и не влияющей на работу ОС.