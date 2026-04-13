Apple выпустит умные очки без встроенного дисплея

Apple готовит к выпуску собственные умные очки без встроенного дисплея. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным журналиста агентства Марка Гурмана, устройство разрабатывается под внутренним кодовым названием N50 и может быть представлено в конце 2026 или начале 2027 года с последующим выходом в течение 2027 года.

Изначально стратегия компании в сегменте устройств, надеваемых на голову, включала три категории: AR-гарнитуру с привязкой к iPhone, премиальную гарнитуру смешанной реальности и полностью автономные AR-очки. Однако позже в дорожной карте появился новый класс: более простые умные очки без дисплея, ориентированные на повседневное использование.

Ожидается, что устройство сможет вести фото- и видеосъемку с синхронизацией со смартфоном для обработки контента, поддерживать звонки, воспроизводить уведомления и музыку, а также взаимодействовать с пользователем через голосового ассистента Siri. К моменту релиза ассистент должен получить значительное обновление в рамках платформы Apple Intelligence.

Проект является частью более широкой стратегии Apple по развитию носимых ИИ-устройств, куда также входят новые версии AirPods и аксессуар с камерой в формате кулона. Все устройства будут использовать технологии компьютерного зрения для анализа окружающей среды и передачи контекстных данных пользователю.

В отличие от ряда конкурентов, включая Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Apple делает ставку на глубокую интеграцию с iPhone и самостоятельную разработку дизайна. В частности, компания тестирует не менее четырех вариантов оправ, включая модели, вдохновленные классическими формами, а также более компактные и минималистичные решения.

В производстве планируется использовать ацетат, материал премиального уровня, отличающийся повышенной прочностью и качеством исполнения. Также рассматриваются различные варианты отделки, чтобы создать узнаваемый дизайн, аналогичный линейкам AirPods и Apple Watch.