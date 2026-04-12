$76.9790.01

Россиянам предложили полететь в космос

Lenta.ru

Роскосмос открыл прием заявок на вступление в отряд космонавтов для россиян. Подать заявление можно до 30 июня, об этом сообщает ТАСС.

Россиянам предложили полететь в космос
© РИА Новости

Сервис стал доступен на портале «Госуслуги». Потенциальный кандидат должен иметь российское гражданство, высшее образование из утвержденного перечня и стаж работы по специальности не менее трех лет, владеть английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком, быть не старше 35 лет, весить от 50 до 90 килограммов, а его рост должен составлять от 150 до 190 сантиметров.

Если кандидат успешно пройдет отбор, он сможет заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и начать тренироваться.

Ранее космонавт Олег Кононенко рассказал об устройстве Российской орбитальной станции. По его словам, объект выведет комфорт работы космонавтов на новый уровень.