Космонавты «Роскосмоса» обратились к россиянам с МКС

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днем космонавтики. Видео было опубликовано в Telegram-канале агентства.

Они подчеркнули, что сегодняшних открытий не было бы без полета первого советского космонавта Юрия Гагарина.

«Наша цель — зажечь в сердцах миллионов российских мальчишек и девчонок искру любви к космосу», — отметил Андрей Федяев.

Космонавт также призвал «смотреть наверх, мечтать о звездах и дальних планетах».

Ранее в рамках «Недели космоса — 2026» генеральный директор Центра Хруничева Денис Денискин сообщил, что работа многофункционального лабораторного модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции будет продлена до 2035 года.