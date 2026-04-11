Капсула с экипажем Artemis II вошла в атмосферу

Капсула с астронавтами миссии Artemis II вошла в атмосферу. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии в Telegram-канале.

© Лента.ру

В 03:01 по московскому времени было подтверждено восстановление связи с экипажем. В 03:07 капсула с экипажем должна опуститься в Тихий океан у побережья Сан-Диего. Сразу после контакта с водой надуваются пять ярко-оранжевых баллонов, чтобы удержать ее в вертикальном положении и не дать ей перевернуться.

Экипаж Artemis II готовится к приводнению после исторического полета

В 01:40 сообщалось, что экипаж надел скафандры. До Земли оставалось 23,5 тысячи километров. Отмечалось, что его скорость — пять километров в секунду.

Одноразовая сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion стартовала с площадки 39А Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 2 апреля. На борту находились астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и космонавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.