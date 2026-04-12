Космонавт Волков рассказал, есть ли жизнь на Марсе

Наличие воды на Марсе позволяет предположить, что на планете может существовать какая-то форма жизни. Об этом РИА Новости заявил лётчик-космонавт, Герой России Сергей Волков.

«По факту мы знаем, что вода там найдена. Так что в какой-то форме жизнь присутствует, потому что вода — это жизнь. Бактерии там живут, так что нам есть зачем туда лететь», — цитирует его агентство.

Волков также рассказал, что на встречах его нередко спрашивают о контактах с инопланетянами, о высадке американцев на Луну и о традиции смотреть фильм «Белое солнце пустыни» перед стартом.

Ранее замдиректора департамента космических систем «Роскосмоса» Денис Кутовой рассказал о планах искать признаки жизни на Венере с помощью трёх космических аппаратов.