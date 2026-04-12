Луна станет полигоном для космической инфраструктуры России

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в эфире Первого канал рассказал о планах по освоению космоса. По его словам, создавать инфраструктуру на других планетах пока слишком дорого и технически сложно. Поэтому прагматичнее и выгоднее сначала отработать эти технологии на Луне.

© Ferra.ru

Российская лунная программа включает несколько этапов. Сначала запланирован облет Луны с ее фотографированием с расстояния. Затем последует посадка на поверхность. Самая важная задача — разворачивание инфраструктуры, в первую очередь энергетической. Такой подход позволит подготовиться к более далеким полетам.

Ранее российские специалисты предложили создать комбинированную систему для изучения Луны, которая объединит луноход и антропоморфного робота. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании «Корпорация робототехники» Евгений Дудоров.