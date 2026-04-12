Как Юрия Гагарина выбрали первым советским космонавтом

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе — но он был не единственным кандидатом в космонавты. Журнал Smithsonian рассказал, как проходил отбор экипажа «Восток-1» и том, кем были коллеги и сослуживцы Гагарина.

© Wikimedia Commons

Юрий Гагарин был одним из шести офицеров, которые прошли финальные стадии отбора из 20 кандидатов; с марта 1960 года они 10 месяцев проходили подготовку в городе Жуковском. Если об американских кандидатах в астронавты знала вся страна, то о советских космонавтах не знал никто на Чкаловской военно-воздушной базе, за исключением ограниченного круга лиц. Об их тренировках не знали ни родители, ни друзья, ни бывшие коллеги по ВВС. Даже женам советовали не задавать много вопросов.

До последнего этапа отбора Гагарин и его коллеги дошли, оставив позади почти 3 500 других военных пилотов. Изначально список кандидатур постепенно сузили до 20, но американцы были намерены запустить свой пилотируемый полет уже в декабре 1960-го, из-за чего советское командование решило форсировать события. 20 человек проредили до шестерки — чтобы поспешить и наладить тренировки на одном тренажере. Шестеро должны были стать первыми космонавтами и соперниками американских астронавтов.

Информация о том, какими были критерии для отбора, разнится в зависимости от источников. Одни утверждают, что офицеров выбирали по способности переносить жуткие перегрузки без потери сознания. Но Алексей Леонов, который четырьмя годами позже совершил первый выход в открытый космос, помнит другие требования. Они якобы были целиком основаны на росте и весе — оба параметра были критически важными для «Востока», поэтому в шестерку финалистов попали лишь самые легкие и низкорослые. По этим характеристикам лучшим был как раз Гагарин.

Каждый из шести членов финального отряда хотел стать первым человеком в космосе, и каждый заслужил свое место в отряде. Андриян Николаев прославился своей выносливостью на упражнениях в центрифуге, которые отсеяли множество кандидатов. Григорий Нелюбов был одним из немногих пилотов, испытавших МиГ-19 – первый советский сверхзвуковой истребитель. Герман Титов — атлет, гимнаст, скрипач и отличник авиационной академии. Павел Попович и Валерий Быковский тоже были выдающимися офицерами.

Между Титовым и Гагариным были особенно теплые отношения. Они жили по соседству в Чкаловске и регулярно ходили друг к другу в гости, просто перелезая через перила балконов на пятом этаже здания. Гагарины помогали семье Титовых после того, как их сын, Игорь, умер в семимесячном возрасте.

Как писал в личном дневнике Николай Каманин, руководивший подготовкой космонавтов, шестеро отобранных офицеров были «отличными ребятами». По итогам экзамена они показали превосходные результаты. Что примечательно, еще до последней стадии отбора, когда кандидатов было 20, их попросили проголосовать за того, кому стоит отправиться в космос первым. Большинство выбрало Гагарина — один источник утверждает, что за него были 12 голосов, другой — что 17. Но в итоге первого космонавта выбрали в последний момент на заседании Государственной комиссии: пилотом назначили Гагарина, а дублером — Титова.