Старые «читалки» Kindle скоро отключат от магазина книг

Amazon с 20 мая прекратит поддержку электронных книг Kindle, выпущенных до 2012 года включительно. После этой даты владельцы устройств больше не смогут покупать, брать в аренду или скачивать новые книги прямо на читалку.

© Ferra.ru

Останется читать только то, что уже загружено. Если сбросить настройки или отвязать устройство от аккаунта — заново подключить его будет нельзя.

Под отключение попадают многие модели: оригинальный Kindle первого и второго поколения, Kindle Keyboard, Kindle Touch, первый Paperwhite и др.

В Amazon объяснили, что техника «сильно устарела», и предложили скидки на покупку новых моделей.