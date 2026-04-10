Секс осьминогов вновь удивил ученых

Самец осьминога передает сперму самке с помощью специализированной руки — гектокотилуса. Однако, как выяснили ученые Гарвардского университета, это не только репродуктивный орган, но и чувствительный «датчик», позволяющий находить партнершу, даже не видя ее. Исследование опубликовано в журнале Science.

Биологи поместили самца и самку калифорнийского двухточечного осьминога в аквариум, разделив их барьером. Самец протянул гектокотилус через перегородку и успешно спарился. Опыты в темноте и отсутствие попыток спариться с другими самцами подтвердили: самцы ориентируются на химические сигналы.

Ученые обнаружили, что яичники самок содержат большое количество прогестерона — полового гормона, который выступает ключевым триггером. Самцы пытались спариваться с трубками, пропитанными прогестероном, но игнорировали другие гормоны. Даже ампутированный гектокотилус шевелился в его присутствии.

Прогестерон связывается с белком CRT1 на половой конечности — тем же, что помогает осьминогам обнаруживать добычу. По словам соавтора исследования Николаса Беллоно, рука должна одновременно определять местоположение самки и быстро инициировать спаривание. Биологи пока не знают, свойственен ли этот механизм всем видам осьминогов. «Это только начало», отметила нейрофизиолог Елена Грачева.