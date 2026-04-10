Пользователей Windows 11 встретил черный экран

В Windows 11 сломалась функция сброса операционной системы (ОС). На это обратило внимание издание Neowin.

О том, что в версиях 25H2 и 24H2 перестала корректно работать функция сброса и восстановления ОС, сообщила сама Microsoft. На затронутых системах при попытке стереть данные и настройки компьютера пользователей встречает черный экран. Специалисты объяснили, что в этом случае ничего не происходит, так как сброс настроек не завершается должным образом.

При этом данные не теряются. После перезагрузки система возвращается на экран с рабочим столом. На проблему указывает системное сообщение «Возникла проблема при сбросе настроек компьютера. Изменения не были внесены».

Проблема возникла у пользователей, которые установили одно из двух обновлений — KB5077212 или KB5079420, которые вышли в феврале и марте 2026 года соответственно. В Microsoft заявили, что ошибка была устранена инженерами — для ее ликвидации пострадавшим пользователям необходимо скачать и установить обновление KB5079471.

В начале апреля Microsoft заявила, что в Windows 11 не осталось ошибок. Речь идет обо всех устраненных неполадках, найденных пользователями.