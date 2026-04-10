Луна подарит людям кислород

В аэрокосмической компании Blue Origin заявили, что разработали реактор, способный извлекать кислород из лунного грунта — реголита. Он наполовину состоит из кислорода, и им покрыта почти вся поверхность спутника Земли. Разработку назвали Air Pioneer («Воздушный пионер»).

© NASA

Помимо воздуха для астронавтов, как утверждают в компании, реактор обеспечит кислородом будущие лунные производства ракетного топлива и строительных материалов, отмечает The Telegraph.

«На видео Blue Origin продемонстрировала машину Air Pioneer изнутри и то, как из раскаленного реголита вырываются пузырьки кислорода. В компании необходимость появления технологической новинки объясняют просто: для постоянного присутствия на Луне нужно использовать ресурсы спутника, а не привезенные с Земли. Кроме воздуха, реактор производит и другие критически важные элементы, например железо, алюминий и кремний для строительства и производства электроники. Ресурсы будут добываться там, где они необходимы, и это будет гораздо дешевле, чем перевозить все необходимое на спутник, отмечают в Blue Origin. Разработка машины стала частью проекта компании под названием Blue Alchemist, на который NASA выделило 35 млн долларов. Агентство для экспериментов также предоставило Blue Origin образцы лунного грунта, доставленного на Землю миссиями «Аполлон». Реактор работает на основе электролиза — процесса, когда с помощью электрического тока соединения расщепляются на отдельные элементы. Лунный грунт нагревается до 1600 градусов, после чего через него пропускают электричество. В результате кислород отделяется от металлов. Ранее в компании Джеффа Безоса заявляли, что их цель — превратить Луну, а потом и Марс в самодостаточные миры, которые люди и роботы смогут не просто посещать, а находиться там постоянно: жить и изучать их. Реакторы в этом помогут. Правда, для их эффективной работы потребуется генерировать мощность почти в 1 мегаватт — для сравнения, примерно столько энергии требуется, чтобы обеспечить электричеством от 400 до 1000 частных домов. Но предполагается, что каждое поселение на Луне будет располагать множеством солнечных батарей, которые будут питать реактор».

До этого ученые уже извлекали кислород из лунного грунта в лабораторных условиях, но оборудование, в отличие от разработки Blue Origin, было слишком крупным, чтобы его можно было отправить на Луну.

NASA планирует высадку человека на спутник Земли в 2028 году в рамках программы «Артемида-4». Она станет продолжением стартовавшей 2 апреля миссии по изучению Луны «Артемида-2», которая уже подошла к концу. Корабль «Орион» войдет в атмосферу Земли 11 апреля в 3:00 мск и приводнится в Тихом океане недалеко от Сан-Диего.