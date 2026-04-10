OpenAI представила тариф для ChatGPT за $100 в месяц

OpenAI объявила о запуске нового тарифного плана стоимостью $100 (около 7,7 тыс. руб. по курсу на 10 апреля 2026 года) в месяц, который компания позиционирует как ответ на конкурентное предложение Anthropic – у разработчика Claude аналогичный по цене план существует уже давно. Об этом сообщает TechCrunch.

До этого момента линейка тарифов OpenAI выглядела следующим образом: бесплатный план с рекламой, план Go за $8 (618 руб.) в месяц также с рекламой, план Plus за $20 (1 500 руб.) в месяц без рекламы и план Pro за $200 (15,5 тыс. руб.) в месяц. Новый промежуточный уровень за $100 (7 700 руб.) занял нишу между Plus и самым дорогим тарифом. Последний по-прежнему доступен, хотя на странице с тарифами компании в настоящее время не отображается, подтвердили в OpenAI изданию.

Оба тарифа – Plus и новый за $100 – ориентированы на активных пользователей инструмента для написания кода Codex. Новый план предлагает в пять раз больший лимит использования Codex по сравнению с Plus, тогда как план за $200 обеспечивает лимиты, превышающие Plus в 20 раз. Ни один из тарифов не предполагает безлимитного использования.

В OpenAI заявили, что Codex еженедельно используют более 3 млн человек по всему миру – показатель вырос в пять раз за последние три месяца, а ежемесячный прирост аудитории превышает 70%.