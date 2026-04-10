Названы распространенные среди россиян мифы о космосе

Лишь половина россиян (51 процент) знает, что в космосе нет звука, еще 71 процент считают, что у Луны есть «темная сторона», выяснили аналитики холдинга ON Медиа.

Согласно данным исследования, приуроченного к 65-летию полета Юрия Гагарина, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру», интерес к теме космоса у россиян остается высоким.

«38 процентов опрошенных хотели бы узнать о жизни на других планетах, 31 процент — о полетах за пределы Земли, 35 процентов — об открытиях и исследовании Вселенной. Успехи отечественной космонавтики и будни космонавтов интересуют 18 процентов и 17 процентов респондентов соответственно», — говорится в исследовании.

Воплощением космической эпохи для россиян является Юрий Гагарин — 87 процентов опрошенных назвали его главным героем. На втором месте — отец советской космонавтики Сергей Королев (36 процентов), а на третьем — первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова (29 процентов).

«Среди любимых отечественных фильмов о космосе на первое место вышла лента "Гостья из будущего" (37 процентов). Второе место у "Тайны третьей планеты" (34 процентов), третье — у культовой комедии "Кин-дза-дза" (27 процентов). В лидерах также "Гагарин. Первый в космосе" (17 процентов), "Время первых" и "Через тернии к звездам" (по 14 процентов), а также "Москва — Кассиопея" и "Вызов" (по 13 процентов)», — следует из опроса.

При этом мужчины больше увлечены темой космоса (13 процентов против 6 процентов среди женщин). Взрослое поколение гораздо чаще интересуется космосом: 61 процент опрошенных старше 45 лет обращаются периодически обращаются к этой теме.

При этом многие продолжают верить в различные мифы о космосе. Так, 84 процента россиян считают, что в невесомости все «парит», 79 процентов убеждены, что в космосе очень холодно.

«71 процент верят в существование "темной стороны" Луны. При этом о том, что в космосе нет звука, знают 51 процент россиян», — говорится в исследовании.

