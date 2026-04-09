Telegram перестал работать на некоторых моделях iPhone

Пользователи некоторых гаджетов Apple столкнулись с невозможностью использовать Telegram после выхода последнего обновления. Проблема затронула владельцев iPhone и iPad, работающих на устаревших версиях операционной системы, сообщает Telegram-канал iGuides.

После установки Telegram 12.6.2 пользователи устройств на iOS 15 и iOS 16, среди которых iPhone 8, iPhone X и другие, начали массово сообщать о некорректной работе приложения. Из-за неизвестной ошибки при запуске приложение либо аварийно завершает работу, либо отображает черный экран.

Стандартные меры, включая переустановку приложения, очистку памяти и перезагрузку гаджета, в большинстве случаев не привели к восстановлению работоспособности приложения.

Представители Telegram подтвердили наличие проблемы и сообщили о подготовке исправления для затронутых версий операционной системы. В качестве временного решения пользователям рекомендуется использовать веб-версию мессенджера.

Ожидается, что обновление с исправлением будет выпущено в ближайшие дни.

Ранее Cloudflare связал домены Telega с шпионским ПО.