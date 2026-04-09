Разгадан сакральный смысл детских захоронений майя

Национальный институт антропологии и истории Мексики опубликовал результаты исследования погребений в городе майя Кансакбе в штате Кампече, где в керамических урнах обнаружили останки детей, захороненных по строгим ритуальным правилам.

Работы под руководством Мануэля Переса Риваса выявили 23 керамических предмета, из которых 19 оказались крупными сосудами, интерпретированными как погребальные урны, и пока подробно изучены три из них.

Анализ показал, что сосуды символизировали материнскую утробу и идею возрождения, причем в первой урне находились останки трехлетнего ребенка, разбитая чаша и часть черепа взрослого, вероятно предка, сопровождающего умершего.

Ориентация на восток связывалась с восходом солнца, а сидячее положение должно было помочь в пути в подземный мир, тогда как во второй урне ребенка около пяти лет похоронили в позе эмбриона с чашей в руках.

В третьем сосуде обнаружили останки ребенка младшего возраста вместе с аналогичным предметом и зубом акулы, который в представлениях майя ассоциировался с первобытным существом и знатным происхождением, что позволяет предположить высокий статус погребенного.

Таким образом, исследование уточнило сакральный смысл детских погребений майя, связанных с идеями возрождения, родства и сопровождения в загробном мире.