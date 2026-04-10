В Египте найдены древние свитки с секретными текстами

Около гробницы Сенеба, в районе Курна на западном берегу Луксора, археологи обнаружили восемь нетронутых папирусов, возраст которых оценивается примерно в 3000 лет. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Эти свитки, которые относятся к Третьему переходному периоду (1070 — 664 годы до нашей эры), были бережно спрятаны в большом глиняном сосуде. Некоторые из них до сих пор сохранили оригинальные печати. Сейчас специалисты работают над их восстановлением и подготовкой к расшифровке. Находки обещают стать бесценным источником знаний о древнеегипетской истории.

Исследователи также обнаружили погребальную камеру с саркофагами, принадлежащими служителям культа бога Амона. Среди прочих находок — 1600-летний христианский монастырь, украшенный древними росписями и надписями. Хотя личности погребенных установить пока сложно из-за того, что на саркофагах указаны лишь титулы, артефакты позволят пролить свет на религиозную, социальную и культурную жизнь Египта в разные эпохи.

Это не первые находки, связанные с историей древней цивилизации, которые сделали за последнее время. До этого археологи обнаружили подводный порт неподалеку от древнего храма Тапосирис Магна в Египте, который, по мнению исследователей, может привести к месту захоронения Клеопатры и ее возлюбленного Марка Антония.