Ученые воссоздали дыхательный аппарат существа возрастом 289 млн лет

Международная команда палеонтологов изучила мумифицированные останки небольшой рептилии возрастом около 289 миллионов лет и обнаружила у неё древнейший реберный дыхательный аппарат из всех, известных науке. Предыдущий хронологический рекорд побит почти на 100 миллионов лет.

© Dr. Michael DeBraga

Мумия ящероподобного существа Captorhinus aguti, длиной всего несколько сантиметров, была найдена в пещере в штате Оклахома. Миллионы лет она пролежала в грязи без кислорода, но богатой углеводородами - среда законсервировала кости, кожу и хрящи в исключительной сохранности.

Нейтронная компьютерная томография, проведённая в австралийском специализированном центре, позволила не только рассмотреть рёбра и соединяющие грудную клетку с плечевым поясом структуры, но и полностью реконструировать дыхательный механизм.

Он оказался прямым предшественником реберного дыхания, широко распространённого у современных позвоночных. До его появления господствовала амфибийная стратегия - воздух всасывался через кожу и прокачивался через лёгкие с помощью рта и глотки. Реберная система принципиально мощнее: межрёберные мышцы расширяют и сжимают грудную полость, обеспечивая более глубокое дыхание, лучшее насыщение кислородом и эффективный вывод углекислого газа.

По словам руководителя работ Итана Муни, Captorhinus был одним из первых представителей рептилий, осваивавших сушу, и его находка проливает свет на раннюю эволюцию четвероногих позвоночных.