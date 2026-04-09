SanDisk выпустила SD-карту на 2 ТБ

SanDisk представила карту памяти формата SD объёмом 2 терабайта. Её цена — 1999 долларов. Если сумма вас не испугала, в материале расскажем о ней подробнее.

Главный вопрос. Почему так дорого? Скорость. Новая карта позволяет записывать данные со скоростью до 305 мегабайт в секунду и читать — до 310 мегабайт в секунду. Этого, как пишет компания, достаточно для съёмки видео в 8K и серийной фотосъёмки с высоким разрешением.

Кроме того, карта защищена от пыли, воды и выдерживает падение с высоты до шести метров.

Обычному человеку такая карта не нужна. Она рассчитана на представителей определенных творческих профессий.