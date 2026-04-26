Почему в детстве летние месяцы кажутся такими длинными?

Взрослым людям порой кажется, что в детстве летние месяцы ощущались гораздо более длинными — и этом есть доля правды. Портал popsci.com рассказал, почему ощущение времени меняется с возрастом.

Наши воспоминания о том, какими долгими или короткими были определенные периоды прошлого, зависят от того, сколько моментов из них мы помним. Особенно запоминающиеся моменты, вроде первых свиданий, сюрпризов, любых событий, застающих мозг врасплох, откладываются в памяти лучше. А в детстве такие моменты были повсюду, потому что почти каждый день что-то происходило в первый раз. Первый поход в цирк, первая поездка на пони, первый отдых на пляже с родителями.

Помимо этого, важно понимать, что мозг человека в детстве активно развивается. Поэтому ребенок не только переживает новые ощущения, но и осмысляет их с помощью динамично растущего мозга. Для ребенка и подростка каждый год полон новых впечатлений, гормональных, физических, психологических изменений. Каждый год ребенок становится новым человеком, и эти перемены помогают зацементировать новые переживания в памяти.

Одно из наиболее цитируемых объяснений того, почему лето в детстве кажется бесконечным, затрагивает простые пропорции: год в пятилетнем возрасте — пятая часть всей жизни человека, а в 50-летнем — лишь пятидесятая.

Данная теория популярна, но, на самом деле, математика не совсем совпадает с индивидуальным восприятием времени каждого человека. Она кажется убедительной, потому что такой расчет может проделать каждый человек — вопрос в том, действительно ли разум и мозг вычисляют прожитое время подобным образом.

В реальности происходит чуть более человечный и сложный феномен. В какой-то момент детство каждого человека заканчивается. Развитие организма выходит на плато, мозг стабилизируется, мир перестает ощущаться новым и полным сюрпризов. Мы видели лета раньше; мы знаем, как они проходят. И после этой черты восприятие времени начинает ускоряться — или, по крайней мере, так кажется в ретроспективе. Человек переживает меньше новых впечатлений, отчего он меньше может вспомнить о прошедших годах.

Другими словами, летняя пора не пропадает — она просто начинает оставлять меньше ярких воспоминаний. Однако новизна ощущений является лишь частью цельной картины; есть еще один немаловажный фактор. Авторы недавней научной работы, опубликованной в журнале Memory & Cognition, обнаружили, что взрослые люди старших возрастных категорий не описывают свои воспоминания как блеклые или менее яркие. Наоборот — воспоминания, которые отложились в их памяти, ощущаются более насыщенными и эмоциональными, чем те, о которых рассказывали люди моложе.

По факту, спад показал совсем другой параметр — способность кодировать непримечательные моменты повседневной жизни. Данную особенность приписывают снижению когнитивных функций, которое может начаться уже в 30-летнем возрасте.

Хорошая новость в том, что мириться с таким положением вещей не обязательно. Ученые рекомендуют искать новые впечатления, изучать непривычные места и знакомиться с новыми людьми. Физическая активность, общение с близкими и ментальные упражнения тоже помогают поддерживать память в тонусе. Подобные привычки позволяют сохранить ясность ума по мере старения.