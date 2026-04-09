Земля могла заразить жизнью одну планету

Венера считается абсолютно непригодной для жизни: температура ее поверхности достигает 470°C, а давление сравнимо с глубинами океанов. Однако на высоте 50–70 км условия близки к земным, и именно облачный слой называют главным кандидатом в потенциально обитаемую зону, передает Naked Science.

Группа планетологов под руководством Эдварда Гинана из Университета штата Аризона предложила альтернативный сценарий заселения Венеры — панспермию, то есть перенос жизни между мирами. Мощные астероидные удары по Земле выбрасывают в космос фрагменты пород с микроорганизмами внутри. Часть этих обломков миллионы лет путешествует по Солнечной системе и иногда падает в атмосферу Венеры.

Авторы смоделировали падение метеорита через плотную атмосферу планеты. Расчеты показали, что тело начинает разрушаться на высоте около 100 км, а затем происходит воздушный взрыв. Значительная доля вещества не испаряется полностью и остается относительно холодной. Мельчайшие частицы (размером в десятки микрометров) могут зависать в облачном слое на несколько дней и встретиться с каплями облаков.

Исследователи оценили, что за последние 3,5 млрд лет в атмосферу Венеры могли попасть миллиарды клеток — в среднем около одной клетки в год. Этого достаточно, чтобы перенос жизни между планетами считался возможным, хотя и очень редким.

Если микробы действительно достигают венерианских облаков, им еще предстоит адаптироваться к кислотной среде и дефициту воды, говорится в материале.