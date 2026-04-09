Ученые объяснили катастрофические паводки в России

Паводки в Дагестане не стали исключением: эксперты объясняют это сочетанием климатических изменений и особенностей современной застройки.

© Naukatv.ru

Паводки весны 2026 года в Дагестане и Башкирии показали, что наводнения в России все чаще выходят за пределы привычных сценариев. При этом, как отмечают эксперты, дело не только в погоде — разрушительный эффект складывается из сочетания природных и антропогенных факторов.

Системные изменения?

Эколог Дмитрий Лисицын подчеркивает, что сами по себе паводки естественная часть работы экосистем. Они участвуют в функционировании экосистем, обновляют поймы, поддерживают динамику водно-болотных территорий. Но в последние годы масштаб и характер этих событий меняются.

«Такие сильные катастрофические паводки становятся уже не обновлением, а именно разрушением», — отметил эксперт.

По словам эксперта, это наиболее заметно в горных и предгорных регионах. Там при резком поступлении воды активизируются так называемые склоновые процессы — эрозия, оползни, селевые потоки. С точки зрения природных систем это не аномалия: подобные процессы в горах происходят постоянно. Но когда они развиваются резко, в течение короткого времени и затрагивают освоенные территории, последствия становятся масштабными.

Воздействие на урбанизированные территории

Начальник научного центра Академии гражданской защиты МЧС России Анатолий Рыбаков, говоря о прогнозировании и последствиях подобных явлений для региона, подчеркивает следующее: «Причина не в том, что прогноз «не сбылся», а в том, что система управления не была готова к возможным последствиям. Ключевыми факторами явились игнорирование антропогенных факторов в моделях (застройка, асфальтирование), а также отсутствие экономически обоснованных мероприятий защиты, когда дамбы строят без учета вероятного максимума паводка, а также недостаточная проработка сценариев последствий».

По словам эксперта, главный акцент должен быть не на попытке «угадать» событие, а на прогнозировании возможных последствий (зон затопления, ущерба, числа пострадавших) и обосновании превентивных мероприятий: где отселять людей, какой запас прочности закладывать и пр.

Влияние человеческой деятельности

С этой оценкой перекликается позиция научного сотрудника факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ и Института водных проблем РАН Екатерины Павлюкевич. Она говорит, что разрушительность паводков сегодня — это результат взаимодействия двух факторов. С одной стороны, усиливаются экстремальные осадки и гидрологические события. С другой сами города и инфраструктура часто делают ситуацию хуже. Павлюкевич объясняет, что в естественных условиях почва работает как буфер, замедляя сток воды.

Но в городах этот механизм нарушается: «Водонепроницаемые покрытия – асфальт, кровли, бетонные площадки – лишают водосбор этой буферной функции: вода практически без задержки поступают в ливневую канализацию или непосредственно в русло, формируя резкий и высокий пик стока».

Отдельную роль играет освоение пойм. Такие территории по своей природе предназначены для периодического затопления, но при их освоении риски резко возрастают. Более того, дороги, дамбы и другие сооружения могут фактически поднимать уровень воды выше по течению, ограничивая ее естественное растекание. Вместе с тем, продолжила Павлюкевич, климатический фактор приобретает все большее значение. Согласно современным исследованиям, изменение климата сопровождается ростом частоты и интенсивности экстремальных гидрологических событий.

«Это означает, что инфраструктура, рассчитанная на исторически наблюдавшиеся нормы, может оказаться недостаточной уже в ближайшие десятилетия», — заключает эксперт.

Таким образом, эксперты сходятся в главном: разрушительные паводки — это не единичные сбои, а результат накопленных факторов. И без изменения подхода к планированию и управлению рисками такие события могут принести еще большие разрушения.