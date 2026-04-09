Как понять, что соседи «воруют» Wi-Fi, объяснил эксперт

Падение скорости интернета не всегда связано с проблемами у провайдера или слабым сигналом – иногда причиной могут быть посторонние пользователи, подключившиеся к домашнему Wi-Fi. Однако делать выводы о «кражe» трафика только по одному признаку не стоит, предупреждают эксперты. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на основателя сервиса по выбору провайдеров Сергея Скворцова.

По его словам, медленная работа сети может быть вызвана целым рядом факторов. Среди них – удаленность устройства от роутера, толстые стены в квартире, устаревшие стандарты связи или некорректные настройки оборудования. Также на скорость влияют фоновые загрузки, обновления приложений и возможные сбои на стороне оператора.

Чтобы понять, в чем именно проблема, специалист советует сначала исключить внутренние причины. Для этого нужно остановить активные загрузки на своих устройствах и проверить скорость соединения через кабель, подключив компьютер напрямую к роутеру. Если в таком случае интернет работает стабильно, а по Wi-Fi остается медленным, вероятно, причина кроется в беспроводной сети или в большом количестве подключенных устройств.

Если возможности подключиться по кабелю нет, можно подойти ближе к роутеру и измерить скорость рядом с ним. Полученные показатели следует сравнить с условиями тарифного плана. Существенное отклонение может указывать на проблему, хотя точно определить ее источник без дополнительной проверки будет сложнее.

Косвенными признаками того, что к сети подключился кто-то посторонний, могут быть резкое снижение скорости, регулярные зависания, увеличение задержки в онлайн-играх или проблемы с загрузкой видео. Еще один тревожный сигнал – периодические отключения устройств от Wi-Fi даже при хорошем уровне сигнала, что может свидетельствовать о перегрузке роутера.

Тем не менее ни один из этих факторов не является прямым доказательством взлома. Чтобы убедиться в наличии посторонних подключений, необходимо проверить список устройств в настройках роутера. Сделать это можно через браузер, введя IP-адрес устройства, после чего открыть раздел со списком клиентов сети.

При этом важно учитывать, что современные гаджеты нередко используют случайные MAC-адреса, из-за чего могут отображаться как новые устройства. Кроме того, «умная» техника – телевизоры, приставки или бытовые приборы часто имеют непонятные названия, связанные с производителями компонентов.

Для более точной проверки можно поочередно отключать свои устройства от сети и отслеживать изменения в списке подключений. Также стоит обратить внимание на время активности и тип подключения, если такая информация доступна.

Если подозрения сохраняются, самым простым и эффективным способом защитить сеть станет смена пароля. После этого все устройства автоматически отключатся, и подключение придется выполнить заново уже с новым кодом доступа. Эксперт рекомендует использовать сложные комбинации длиной не менее восьми символов с буквами разного регистра, цифрами и специальными знаками.

Дополнительно повысить безопасность можно с помощью включения гостевой сети для посетителей, использования современных протоколов защиты WPA2 или WPA3, а также отключения функции WPS, которая упрощает подключение, но снижает уровень защиты.

По словам специалиста, базовая настройка безопасности занимает всего несколько минут, но позволяет не только защитить личные данные, но и сохранить стабильную скорость интернета.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о работе по нормализации работы интернета в России. В Кремле признали, что ощущают перебои с интернетом. Трудности возникают в связи с мерами по борьбе с обходами блокировок ряда ресурсов. При этом заключения по поводу ограничений в России работы интернета и VPN-сервисов должны давать специалисты, отметил Песков.