Приложение Telega удалили из App Store

Мессенджер Telega, сторонний клиент Telegram, был удален из App Store. Telega — это программа-клиент, которая подключается к аккаунту пользователя в Telegram, сохраняет все привычные каналы и чаты, а также позволяет звонить без VPN. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Telegram-канал NN.

Еще в конце марта появилась расследование, согласно которому клиент может читать чужие переписки и сливать данные пользователей. Позже Telegram сняли верификацию с канала Telega, в мессенджере также начали отмечать пользователей сторонних клиентов.

Приложение Telega попало в список самый скачивыемых в России в 2025 году, когда Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram. Уже в феврале 2026 года Telega вышло на второе место среди бесплатных приложений App Store в категории «Социальные сети». Оно уступало только национальному мессенджеру Max, который занимал первое место.

Между тем пользователи из России продолжают сталкиваться с проблемами с доступом к мессенджеру Telegram. Генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков отметил, что процесс ограничения доступа к платформе перешел в решающую фазу. Стабильная работа сервиса без использования VPN стала практически невозможной.