В Сибири создали двигатель для спутников, работающий на водке

Новосибирская компания "Современный инжиниринг и автоматика", разрабатывающая водные электротермические двигатели для малых космических аппаратов, своего рода космические паровозы, создала двигатель, работающий на водно-спиртовой смеси.

О новой разработке на пресс-конференции в ТАСС рассказал директор компании Роман Захаров. По его словам, сейчас на орбите находятся семь двигателей компании, которыми оснащены космические аппараты. Седьмой двигатель был запущен в декабре в составе трехъюнитового маленького спутника с компанией - резидентом Сколково "Спутникс".

"И вот этот двигатель заправлен не просто водой, а водно-спиртовой смесью, попросту говоря - водкой. Сколько мы ни искали информации, судя по открытым источникам, это первый в мире двигатель малой тяги для малых космических аппаратов, запущенный на орбиту с водкой в качестве топлива, и успешно там функционирует", - объяснил Роман Захаров.

По словам руководителя компании, в основе водных двигателей для спутников лежит классическая технология парогенератора. Вода попадает в компактный двигатель, превращается в пар, который через сопло выходит в космос, создавая струю, перемещающую спутник на орбите.

Сейчас разработчики создали две модификации двигателя. Один из них - в форме цилиндра, один из самых компактных двигателей этого класса в мире, отлично подходит для спутников кубсат, которые делают в НГУ. Как пояснил Роман Захаров, двигатель может быть установлен снаружи спутника, не занимая полезного пространства внутри.