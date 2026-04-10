Десятилетнюю Windows внезапно обновили

Корпорация Microsoft заявила, что продолжит поддержку старой версии Windows 10. На это обратило внимание издание Neowin.

© Lenta.ru

Журналисты напомнили, что американская компания прекратила полноценную поддержку Windows 10 в октябре 2025 года, но оставила пользователям возможность получать расширенную поддержку еще минимум три года. Но многие версии операционной системы (ОС) перестали обновлять — в том числе вышедшую 10 лет назад Windows 10 Enterprise LTSB 2016. Однако в начале апреля Microsoft заявила, что не оставит пользователей устаревшей системы без внимания.

В блоге Windows появилась внезапная запись, согласно которой версия Enterprise 2016 будет и дальше получать поддержку.

«Расширения ESU для Windows 10 Enterprise 2016 LTSB доступны с 1 апреля 2026 года», — заметили в компании.

При этом апдейты и патчи безопасности перестанут выходить для ОС уже 13 октября 2026 года.

При этом в Microsoft считают, что самым лучшим решением для пользователей Windows 10 является переход на Windows 11. В компании призвали пользователей подготовить свои устройства для апгрейда.

Ранее оказалось, что Windows 10 остается самой востребованной версией операционной системы от Microsoft в России. Ее доля в начале апреля составляла 62,8 процента.