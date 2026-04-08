Россиянам назвали главные риски использования нейросетей

Эксперт в сфере контроля качества Олег Строкатый предупредил, что нейросети могут уверенно выдавать ложную информацию, поэтому фундаментальные знания остаются необходимым фильтром.

В беседе с АБН24 специалист пояснил, что генеративный ИИ работает как вероятностная модель. Один и тот же запрос может приводить к разным результатам, а ответы не гарантируют точности.

«Именно поэтому фундаментальные знания становятся необходимым фильтром: без них человек рискует принять правдоподобный, но неверный ответ за истину», — сказал Строкатый.

Эксперт добавил, что эффективная работа с нейросетями строится на трёх принципах: знаниях, проверке и ответственности. Человек должен оставаться последним звеном контроля качества.

