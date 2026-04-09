Почему космический туалет «Артемиды-2» постоянно ломается?

Четыре астронавта миссии «Артемида-2» успешно совершили пролет рядом с Луной — их пилотируемая программа стала первой аж за 53 года. Но неожиданной сенсацией стали не люди на борту корабля «Орион», а его туалет. Портал space.com рассказал, какие проблемы преследуют космический санузел и почему он привлекает столько внимания.

© NASA

«Лунный туалет» непременно упоминается в любых разговорах об «Артемиде-2» еще с первого дня миссии — в тот день компонент, отвечающий за сбор мочи, отказал, и его пришлось чинить специалистке Кристине Кох. В интервью журналистам она позже пошутила, что теперь может с гордостью называть себя «космическим водопроводчиком», а туалет — пожалуй, важнейшая часть оборудования на борту корабля «Орион».

Но на этом проблемы не закончились. По крайней мере, не на 100%. В следующие дни космонавты пожаловались на странный «запах горелого», исходящий из гигиенической палубы корабля; по сути, маленького отсека размером с уборную пассажирского самолета. Команда сравнила запах с тем, что можно почувствовать при первом включении электрического обогревателя, который долго стоял без дела.

Позже заместитель менеджера программы «Орион» Дебби Корт сказала репортерам, что, хотя инженеры не нашли источник запаха, центр управления миссией не слишком беспокоится о проблеме. По мнению NASA, проблема может быть более механической — возможно, часть материалов пострадала от дегазации.

Для контекста, в прошлую пятницу проблемы со сбором мочи начались по вине поломки вентилятора: бак для жидкости, по размерам не больше мусорного ведра в офисе, перестал выбрасывать свое содержимое в космос. Контролеры миссии подозревают, что вентилятор отказал из-за накопившегося в баке льда — это легко может произойти в космическом холоде.

Поэтому с субботы «Орион» направил вентиляционное сопло туалета на Солнце, чтобы лед растаял и позволил опустошить бак для отходов. Иначе команда не может пользоваться им по назначению; для того, чтобы справлять малую нужду, космонавтам приходится пользоваться «экстренным складным устройством для мочеиспускания».

Корт утверждает, что маневр по оттаиванию был частично успешным, и «Орион» смог опустошить половину бака. Тем не менее, космонавты по-прежнему не могут пользоваться туалетом как обычно. NASA пока не может обнадежить экипаж корабля.

Тем временем, на Земле астронавт NASA Дон Петтит поделился фотографиями тех самых складных устройств. Они выглядят как цилиндрические пластиковые контейнеры с крышками, и у каждого члена экипажа «Ориона» таких устройства два. Что касается непосредственно туалета на корабле, то он представляет собой более компактную версию санузлов, которыми пользуются на Международной космической станции. На его разработку NASA потратила $23 млн.

С одной стороны, может показаться смешным, что пресса и общественность уделяют столько внимания сломанному туалету — экипаж «Ориона» все-таки отправляется на Луну. Но журналисты задают вопросы о нем на каждом брифинге NASA, и, по мнению представителей агентства, в этом нет ничего странного. Дебби Корт в разговоре с репортерами сказала, что уборные и туалеты — вещи, которые понятны каждому человеку, и их не было на борту корабля, участвовавшего в первом полете на Луну.

Миссия «Артемида-2» была запущена 1 апреля и, по изначальному плану, должна продлиться 10 дней. Помимо Кристины Кох в состав экипажа входят командир Рид Уайсмен, пилот Виктор Гловер и специалист Джереми Хансен — представитель Канадского космического агентства. Возвращение «Ориона» на землю должно состояться 10 апреля.