Apple выпустит еще один ноутбук с чипом от iPhone

Корпорация Apple представит очередной ноутбук на базе процессора от iPhone. Об этом в своем блоге заявил известный обозреватель Тим Калпан.

В марте Apple выпустила первый в своей линейке ноутбук на основе процессора от iPhone. MacBook Neo, доступный за 599 долларов (47 тысяч рублей), имеет чип A18 Pro и 8 гигабайт оперативной памяти. Калпан выяснил, что IT-гигант представит продолжение Neo, аппарат получит процессор A19 Pro от смартфона iPhone 17 Pro.

Также новая версия ноутбука будет иметь 12 гигабайт оперативной памяти. MacBook Neo получил всего 8 гигабайт памяти — это ограничение чипа A18 Pro. Компьютер также выйдет с пятиядерным графическим процессором.

В материале говорится, что MacBook Neo пользуется успехом, поэтому неудивительно, что Apple готовит продолжение. Инсайдер получил подтверждение от источников на заводе в Азии, что новая модель появится в начале 2027 года. Apple собирает самые дешевые ноутбуки в Китае и Вьетнаме.

В начале апреля стало известно, что стоимость нового и самого дешевого ноутбука в линейке Apple обрушилась на российском рынке. MacBook Neo стал доступен за 64,5 тысячи рублей — в марте его оценивали в 70 тысяч рублей.