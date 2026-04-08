Астронавты «Артемиды-2» позвонили на МКС

Астронавты миссии «Артемида-2» провели 15-минутный разговор с коллегами с Международной космической станцией. Первая в истории радиосвязь между лунным кораблем и орбитальной станцией прошла при техническом посредничестве Центра управления в Хьюстоне.

Самую большую радость эта виртуальная встреча на расстоянии 370 000 километров принесла Кристине Кох и Джессике Мейр, которые в 2019 году совершили первый в мире выход в открытый космос, в котором участвовали только женщины. Астронавты «Ориона» поделились с товарищами по околоземному пространству своими впечатлениями об облете Луны и солнечном затмении.

Связь проходила по шифрованному радиоканалу S-диапазона (2,2 ГГц). Его резервирует экспериментальная лазерная система. Такое дублирование обеспечивает высокую скорость трафика. Астронавты уже передали на Землю около 50 Гб фото и других данных.

Они уже начали готовиться к возвращению. В 20:03 EDT 7 апреля (три ночи в Москве) «Орион» совершил корректирующий маневр — на 15 секунд включил двигатели и ускорился примерно на 0,5 м/с.

Земля велела экипажу «собирать чемоданы».

«Все научное оборудование, камеры, планшеты и справочные материалы, которые были извлечены из контейнеров в рамках подготовки к пролету, нам придется убрать», — пояснил директор полетов НАСА Рик Хенфлинг.

Посадочная капсула должна приводниться у побережья Сан-Диего в Тихом океане 10 апреля в 17:07 по местному времени (3:07 мск 11 апреля). По прогнозам, там ожидается небольшой дождь. Холодный фронт в точке завершения миссии «Артемида-1» в 2022 году вынудил перенести посадку южнее, к острову Гуадалупе (Мексика).

По данным НАСА, к месту приводнения уже вышел десантный корабль ВМС США USS John P. Murtha, который должен подобрать экипаж.