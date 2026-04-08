Древняя ДНК раскрыла масштабный коллапс в Европе

Международная команда ученых из Центра геогенетики Фонда Лундбека при Копенгагенском университете и Гетеборгского университета провела анализ ДНК древних скелетов из неолитического захоронения под Парижем и обнаружила признаки резкого сокращения численности населения около 5000 лет назад, подтверждающие масштабный демографический коллапс, известный как «упадок неолита».

© Naukatv.ru

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

«Объединив усилия экспертов из разных областей, мы начинаем понимать, что происходило в один из самых драматичных периодов доисторической Европы», – отмечает Кристиан Кристиансен, профессор археологии Гетеборгского университета.

Две популяции и генетический разрыв

Анализ ДНК 132 человек, похороненных на участке Бери, показал, что люди до и после демографического кризиса представляли совершенно разные популяции.

«Явный генетический разрыв между двумя фазами захоронения говорит о том, что произошло что-то значительное: одна популяция резко сократилась, а другая пришла на ее место», – объясняет Фредерик Сирсхольм из Копенгагенского университета.

Первый период использования гробницы (примерно 3200–3100 гг. до н.э.) характеризовался высокой смертностью, особенно среди молодых людей.

«Такая картина смертности не соответствует нормальной здоровой популяции. Возможно, это следствие болезни, голода или конфликтов», – говорит Лора Саланова, соавтор исследования.

После этого захоронение оставалось заброшенным несколько столетий. Новая группа людей, пришедшая позже, имела генетические связи с Южной Францией и Иберией, что указывает на миграцию в Парижский бассейн после демографического коллапса.

Инфекция и патогены

Исследователи обнаружили ДНК патогенов, включая Yersinia pestis, вызывающую чуму, и Borrelia recurrentis, возбудителя возвратной лихорадки. Чума встречалась в обеих популяциях, но чаще среди более ранней.

«Присутствие патогенной ДНК подтверждает, что инфекционные заболевания влияли на популяции того времени. Хотя чума, возможно, не была единственной причиной упадка, общая нагрузка болезней могла способствовать катастрофе», – отмечает Мартин Сикора из Копенгагенского университета.

Семейные связи и структура общества

Анализ родственных связей показал, что в первой фазе захоронений преобладали крупные семьи, тесно связанные между собой.

«Это указывает на сплоченное сообщество, где семейные связи играли центральную роль», – говорит Сикора.

Во второй фазе родственников стало меньше, большинство связей шло по отцовской линии, что отражает изменение состава населения и структуру общества, по крайней мере в погребальной сфере.

Общие тенденции и экология

Результаты исследования показывают, что «упадок неолита» коснулся большой части Европы. Поздние захоронения разбросаны во времени, что говорит либо о заметном сокращении численности населения, либо о распаде старых сообществ. Данные о растительности того периода подтверждают это: леса снова разрастались, а поля и огороды оставались заброшенными.