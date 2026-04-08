Клад X века в Великом Новгороде оказался связан с Европой

Исследователи из Института археологии Российской академии наук и Национального исследовательского центра «Курчатов» подробно изучили Воздвиженский клад, найденный в Великом Новгороде. Результаты опубликованы в журнале «Русская археология».

Клад датирован концом X века и состоит из 39 серебряных бусин разных форм и стилей, а также одного ожерелья с бусиной.

Разнообразие бусин и международные связи

Бусины включают гладкие, ребристые, зернистые, полусферические, филигранные, ажурные, лопастные и спиральные формы. Некоторые из них напоминают изделия из Гнездовского клада и скандинавских археологических памятников на Готланде и в Варбю. Это подтверждает активные торговые связи Великого Новгорода с другими европейскими регионами и, возможно, с викингами.

Исследователи установили происхождение бусин: гранулированные и ажурные — из Моравии, полусферические — из западнославянских земель, спиральные — скандинавские, лопастные — из Волыни.

«Такое разнообразие отражает международный стиль и демонстрирует статус, богатство и культурную идентичность древней элиты», — объясняют авторы исследования.

Интересно, что аналогичные украшения встречаются и в захоронениях сельской аристократии, что говорит о постепенном распространении таких предметов за пределы городской элиты.

Некоторые бусины имеют заметные потертости, особенно зернистые и спиральные, в то время как полусферические сохранились лучше. Исследователи предполагают, что клад может содержать части нескольких ожерелий, часть из которых использовалась долго, а другие были новыми. Наличие парных бусин говорит о том, что их могли носить или продавать комплектами. Даже ношеные украшения сохраняли ценность и не были одноразовыми аксессуарами.

Современные методы анализа

Для изучения состава и структуры бусин ученые применили оптическую и сканирующую электронную микроскопию, энергодисперсионный рентгеновский анализ, а также рентгеновскую и нейтронную томографию в Курчатовском институте. Все бусины изготовлены из высокочистого серебра, часто из цельных кусков металла. В девяти бусинах выявлены внутренние дефекты — расслоение и микротрещины, что помогает понять ограничения материалов и технологии производства того времени.

Единообразие размеров гранул, проволоки и фольги говорит о высокоразвитой ремесленной традиции и возможной стандартизации инструментов и методов, использовавшихся разными мастерами. Это подтверждает существование устоявшихся производственных сетей и высокий уровень мастерства.

История и контекст клада

Клад Воздвиженского отражает жизнь конца X века — время активной торговли и культурного обмена. Великий Новгород соединял Прибалтику с Византией и исламским миром. Серебро, часто из исламских монет, широко использовалось для ювелирных изделий. Хотя монеты помогли датировать клад, ювелирные изделия рассказывают более глубокую историю социальной и культурной жизни.

Причины захоронения клада остаются неизвестными. Возможно, его спрятали в период политической нестабильности или как ритуальное подношение.