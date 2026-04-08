Спрогнозирована стоимость складного iPhone в России

Первый складной смартфон Apple, который, по данным зарубежных инсайдеров, может выйти в сентябре 2026 года вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, на российском рынке будет стоить от 250-300 тысяч рублей и выше. Такой прогноз в беседе с Hi-Tech Mail озвучил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

© Газета.Ru

По предварительной информации, в США цена iPhone Fold может начинаться от $1999 и достигать $2399, что эквивалентно примерно 160-190 тысячам рублей. Однако, как отметил Муртазин, в России устройство будет продаваться на $200-250 дороже, а на старте продаж стоимость окажется запредельно высокой и может превысить 300 тыс. руб.

С мнением аналитика согласен блогер Сергей Романцев, известный под ником romancev768. Он считает, что наценка на iPhone Fold в России будет очень высокой, а поставки, вероятно, будут идти через Турцию, как это происходит сейчас, если рынок Дубая останется недоступным. При этом Романцев напомнил, что в Турции одни из самых высоких цен на iPhone в мире.

По оценке Муртазина, iPhone Fold способен стать новым символом роскоши для покупателей с доходом выше среднего, причем ключевым фактором выбора для таких пользователей может оказаться не функциональность большого гибкого дисплея, а сам статус самого дорогого устройства в линейке Apple. На этом фоне, считает аналитик, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max рискуют потерять часть своей привлекательности как наиболее премиальные модели бренда.