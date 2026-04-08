Xiaomi сообщила о проблемах в работе умных устройств в России

Компания Xiaomi признала проблемы в работе хаба умных устройств после жалоб российских пользователей. Сообщения о неполадках в устройствах экосистемы Mi Home начали появляться накануне. Они касаются работы устройств умного дома, а также бытовой и кухонной техники.

На это обратило внимание сетевое издание Lenta.ru. Так, на форуме розничной сети DNS тема, посвящённая сбоям в работе устройств и программной экосистемы Xiaomi, была открыта 3 апреля.

Аналогичные обсуждения появились и на других технических форумах. Жалобы пользователей в целом типичны: устройства не могут подключиться к сети, из-за чего их функциональность оказывается ограниченной. При этом смена настроек сетевого оборудования и замена сим-карт не помогают. Сами устройства, по словам пользователей, остаются полностью исправными.

По данным Appleinsider, причиной проблемы может быть невозможность подключиться к зарубежным серверам компании из российского сегмента интернета. При этом выбор другого региона, например Беларуси, позволяет восстановить работу устройств.

Также издание обратило внимание, что сбой в работе экосистемы Xiaomi совпал с проблемами у крупнейших финансовых платформ. Они продолжались несколько часов и затронули сразу несколько крупных банков, а также Систему быстрых платежей.