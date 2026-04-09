Открыта древнейшая галактика-спутник Андромеды

Астрономы подтвердили существование карликовой галактики Андромеда XXXVI - нового спутника знаменитой галактики Андромеда, обнаруженного на изображениях телескопа OSIRIS в рамках проекта PandAS.

Структура расположена в 2,53 миллиона световых лет от Земли и примерно в 388 тысячах световых лет от Андромеды, попадая в зону её гравитационного влияния. Среди примерно пятидесяти известных спутников Андромеды она выделяется сразу по двум параметрам: оказалась самой тусклой и одной из самых маленьких. Астрономы относят её к классу ультраслабых карликовых галактик, насыщенных тёмной материей, но бедных тяжёлыми элементами.

Измерение металличности указало на возраст около 12,5 миллиарда лет, что превращает Андромеду XXXVI в подлинный реликт ранней Вселенной. Теоретические модели предсказывают у Андромеды около ста подобных спутников, однако наука пока насчитала лишь половину из них.