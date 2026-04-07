Россияне нашли турецкую альтернативу Telegram и WhatsApp

Турецкий мессенджер BiP занял второе место по популярности в российском App Store. Об этом сообщает Telegram-канал «Бэкдор».

В категории «Социальные сети» среди бесплатных приложений BiP вошел в топ-2, опередив ряд imo, Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), уступая лишь MAX.

Рост интереса пользователей объясняют стабильной работой сервиса и отсутствием ограничений. Функционально BiP предлагает базовый набор возможностей, сопоставимый с Telegram, включая обмен сообщениями, а также аудио- и видеозвонки.

Ключевым фактором популярности мессенджера в России стала возможность использования без ограничений, благодаря чему обеспечивается более стабильное соединение.

BiP — это бесплатный мессенджер для совершения аудио- и видеозвонков, обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями и файлами. Приложение вышло в 2023 году и доступно на мобильных устройствах под управлением Android и iOS.

Владельцем и разработчиком мессенджера является турецкая Lifecell Ventures Cooperatief U.A., а исходный код сервиса основан на наработках свободного проекта Linphone.