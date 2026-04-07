Google выпустила приложение с ИИ-диктофоном

Google выпустила приложение для iOS под названием Google AI Edge Eloquent, ориентированное на офлайн-распознавание и обработку речи с использованием технологий искусственного интеллекта.

Приложение использует локальную модель автоматического распознавания речи (ASR) на базе Gemma. После ее загрузки пользователи могут диктовать текст непосредственно на устройстве: сервис в режиме реального времени отображает расшифровку, а также автоматически устраняет слова-паразиты и корректирует структуру текста в паузах речи.

В приложении пользователь может адаптировать текст под разные стили: от более формального до краткого или развернутого варианта, а также выделять ключевые тезисы.

Google AI Edge Eloquent поддерживает как автономный режим обработки данных, так и облачный с подключением моделей Gemini для расширенных возможностей анализа текста. Также предусмотрена интеграция с Gmail, позволяющая импортировать пользовательские термины, имена и специфическую лексику, а также добавлять пользовательские словари.

Сервис сохраняет историю сеансов транскрибации с возможностью поиска, а также предоставляет аналитические показатели, включая скорость речи и общее количество произнесенных слов.

На текущий момент приложение доступно только на iOS. В будущем Google планирует выпустить его на Android и macOS, а также внедрить дополнительные функции.