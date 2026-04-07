Samsung снова скопирует Apple

Корпорация Samsung представит новый флагманский смартфон Galaxy S27 Pro в начале 2027 года. Об этом сообщает издание ETNews.

Источники медиа рассказали, что в начале 2027-го корейская компания представит четыре модели смартфонов. В линейку, кроме Samsung Galaxy S27, S27+ и S27 Ultra, войдет Galaxy S27 Pro. Авторы отчета объяснили, что это будет второй флагманский аппарат в серии.

Уточняется, что Galaxy S27 Pro окажется младшей версией топового Galaxy S27 Ultra. Он получит большую часть функций старшей модели, но останется без поддержки и стилуса в комплекте. Также он получат опцию приватного экрана Samsung Privacy Display, с которой вышел Galaxy S26 Ultra. Журналисты ETNews объяснили, что Samsung по сути собирается скопировать своего главного конкурента Apple, которая также ежегодно выпускает четыре смартфона — два базовых и два флагманских.

В материале также говорится, что Galaxy S27 Pro окажется «своего рода буфером». Это будет топовый аппарат с некоторыми компромиссами — его выберут пользователи, неготовые нести большие расходы на премиальный флагман.

Ранее инсайдер под ником Fixed Focus Digital заявил, что будущей осенью компания Apple представит четыре смартфона. Кроме выхода iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также складного телефона ожидается релиз iPhone Air 2.