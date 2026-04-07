Названы самые популярные версии Android

Аналитическая компания StatCounter опубликовала статистику распределения версий Android на мировом рынке по итогам марта 2026 года. Данные указывают на ускоренное распространение актуальных релизов мобильной операционной системы.

Лидирующую позицию по числу активных устройств заняла Android 16, увеличив долю до 21,61% против 18,9% месяцем ранее. В то же время Android 15 продемонстрировала незначительное падение с 20,98% до 20,16%, тем самым уступив первое место более новой версии.

Существенная часть рынка по-прежнему приходится на предыдущие версии. Доли Android 13 и Android 14 составляют 14,45% и 13,8% соответственно, тогда как Android 12 удерживает 10,22% рынка. Более ранние версии системы занимают менее 10% каждая, демонстрируя постепенное снижение доли.

Выход Android 17 ожидается во втором квартале 2026 года. Традиционно первыми доступ к новой ОС получат устройства линейки Google Pixel, а распространение обновленной версии операционной системы для других устройств может растянуться на год.