Математики вывели формулу идеального кофе

Международная группа ученых в ходе экспериментов вывела математическую формулу идеальной крепости эспрессо. Об этом пишет издание Popular Science.

Для того, чтобы понять, как изменится вкус кофе в зависимости от того, как долго вода проходит через утрамбованную гущу, учеными был проведен ряд исследований. Выбранные для экспериментов кофейные зерна из Руанды и Колумбии были измельчены на 11 фракций — от очень мелких до крупных.

Затем измельченные зерна были помещены в пробирки и с помощью рентгеновской компьютерной микротомографии (РКМТ) созданы трехмерные карты внутренней структуры каждого образца, включая проходы между зернами.

После чего группа исследователей смоделировала движение воды через каждый образец на основе теории просачивания. Математические выкладки были подробно описаны в исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science.

«Сравнив результаты, авторы исследования смогли вывести уравнение, которое позволяет рассчитать, насколько легко вода проникает через кофейную гущу. Они также пришли к выводу, что полученные формулы «в полной мере соответствуют» их теории и предлагают практический способ определения размера и плотности кофейной гущи в зависимости от степени ее насыщения», - отмечается в статье.

Ученые выяснили, что на крепость и вкус итогового продукта оказывают влияние размер зерен и площадь их поверхности, а также то, как именно они уложены. При этом, чем дольше вода находится в контакте с кофе, тем насыщеннее вкус.

Математические выкладки помогут в настройках кофемашин. Так как, зная рабочее давление помпы и требуемую массу напитка, можно вычислить необходимый размер помола для достижения идеального результата.

