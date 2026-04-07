Apple может перенести выход складного iPhone

Выход первого складного iPhone с гибким дисплеем, запланированный на осень, может быть отложен из-за технических проблем на этапе разработки и подготовки к массовому производству. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

По данным экспертов, Apple столкнулась с инженерными сложностями при производстве. Если до конца апреля — начала мая компании и ее подрядчикам не удастся устранить выявленные проблемы, запуск серийного производства устройства может сдвинуться на несколько месяцев. Ряд поставщиков уже уведомлен о возможной корректировке сроков.

Дополнительное давление на проект оказывает стратегическое решение Apple отложить выпуск новых моделей iPhone традиционного форм-фактора до начала 2027 года. В случае переноса релиза компания рискует столкнуться с репутационными издержками, учитывая повышенные ожидания рынка.

Источники отмечают, что устранение выявленных инженерных проблем требует больше времени, чем предполагалось. Подготовка к запуску нового поколения iPhone традиционно включает многоступенчатое тестирование и выпуск большого числа предсерийных образцов, на которых партнеры отрабатывают производственные процессы и оптимизируют компоненты.