ZTE выпустила 27-дюймовый планшет на колесиках

Китайская ZTE представила Free Screen F10, сочетающее функции планшета, телевизора и компьютера. Новинка уже поступила в продажу по цене от 3499 юаней (около 40 тыс. руб.), сообщает GizmoChina.

Устройство оснащено 27-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 100 Гц, а поддержка 10-точечного сенсорного ввода позволяет использовать модель в качестве планшета.

За производительность устройства отвечает чип Unisoc T8300, дополненный 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Новинка работает под управлением операционной системы Android, но в ней также предусмотрен «режим облачного компьютера», который запускает рабочий стол в стиле Windows для работы и выполнения офисных задач.

ZTE Free Screen F10 поддерживает подключение к 5G-сетям через SIM-карту, а также оснащен модулями Wi-Fi и Bluetooth 5.0. В устройстве также предусмотрены разъемы HDMI и USB-C для подключения внешних устройств.

Среди прочих характеристик отмечается наличие 8-мегапиксельной камеры со шторкой, двух динамиков мощностью по 5 Вт и сабвуфера на 20 Вт, а также аккумулятора емкостью 9500 мАч, обеспечивающего до 12 часов непрерывной работы.

Конструкция устройства дополнена подставкой с колесами, регулировкой высоты (до 20 см), поворота на 90 градусов и наклона на 25 градусов.