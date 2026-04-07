Россия и Китай начали переговоры о космических экспериментах

Создана российско-китайская подгруппа для разработки научных программ

Россия и Китай начали переговоры о проведении совместных научных экспериментов в космосе. Об этом сообщил Дмитрий Зарубин, ведущий инженер и координатор международных проектов Института космических исследований РАН.

В рамках сотрудничества создана специальная подгруппа, которая будет заниматься разработкой научных программ. Участники подгруппы рассматривают идеи экспериментов, которые можно проводить одновременно на орбитальных станциях двух стран. Среди предложенных идей — изучение пылевой обстановки на орбите и исследование ионосферы.

"Есть понятные научные идеи, в рамках совместной подгруппы будем обсуждать возможные механизмы совместной работы и структуру научных программ", — отметил Дмитрий Зарубин.

По информации ТАСС, приоритет отдается проектам, у которых уже есть научная и техническая база. Сотрудничество может включать как совместное использование оборудования, так и совместную работу по обработке и анализу полученных данных.